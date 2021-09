Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen zwei Radfahrern im Begegnungsverkehr

Wesel (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021, gegen 23.50 Uhr, kam es in Rheinberg im Verlauf der Saalhoffer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrradfahrern. Dabei befuhr ein 17-jähriger Radfahrer aus Rheinberg die Saalhoffer Straße aus Richtung Millingen kommend in Fahrtrichtung Ossenberg. In Höhe eines Logistikzentrums stieß er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Fahrradfahrer aus Rheinberg zusammen, wodurch beide Radfahrer verletzt wurden. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Duisburger Fachklinik eingeliefert. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Bei beiden Unfallbeteiligten ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung, so dass beiden Männern eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell