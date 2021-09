Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Wesel (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021, kam es gegen 20.30 Uhr in Rheinberg an der Lindestraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei kam es in einer Erdgeschosswohnung aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand, bei dem die Wohnung erheblich beschädigt wurde. Die Brandortwohnung wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten bis 22.30 Uhr wurde der Brandort weiträumig abgesperrt und der Fahrzeugverkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

