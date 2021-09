Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei klärt Sachbeschädigungen auf

Dinslaken (ots)

Die Kriminalpolizei Wesel hat eine tatverdächtige Person ermittelt, die für drei Sachbeschädigungen durch Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Rembrandtweg verantwortlich sein soll.

Die Serie begann am 27. August. Gegen 10.15 Uhr fingen ein Kinderwagen, ein Dreirad sowie Internet- und Stromkabel Feuer. In der Mittagszeit fand eine Hausbewohnerin eine angesengte OP-Maske in einem Briefkasten. Eine Kühlbox und ein Kinderwagen brannten gegen 21.15 Uhr. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt, weil sie Brandgase einatmeten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg dauern an.

