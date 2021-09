Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Xanten (ots)

Am 02.09.2021 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Pkw den Trajanring in Xanten in Fahrtrichtung Augustusring. An der dortigen Einmündung beabsichtigte der 80-Jährige nach links auf den Augustusring abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 56-jährigen Kradfahrer aus Uedem. Im Einmündungsbereich Augustusring/ Trajanring kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbei- bzw. abgeleitet werden. Es kam zu leichteren Verkehrsstörungen.

