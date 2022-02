Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parfüm entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 19.02.2022; 12:49 Uhr

Am Samstag, den 19.02.2022, wurde eine männliche Person vom Personal eines Drogeriemarktes in der Grimsehlstraße dabei beobachtet, wie sie diverse Parfümflaschen im Wert von über 100,- Euro in einem mitgeführten Rucksack verstaute und anschließend den Markt wieder verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Durch eine Videoaufzeichnung konnte der Dieb von der Polizei einwandfrei identifiziert werden. Gegen den bereits polizeilich bekannten 49jährigen Mann aus Einbeck wurde nun zum wiederholten Mal ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell