Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verdacht des versuchten räuberischen Diebstahls

Kehl (ots)

Ein 43-Jähriger soll am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen habe der mutmaßliche Dieb mehrere Flaschen Parfum in einer Papiertüte versteckt und den Geschäftsräume verlassen ohne diese zu bezahlen. Als ein aufmerksamer Ladendetektiv den Mittvierziger ansprechen wollte, flüchtete dieser zunächst. Dem Detektiv gelang es, denn Mann zu stellen. Hierbei kam es zu einem Gerangel um das Diebesgut, wobei der Ladendetektiv leicht verletzt wurde. Dem 43-Jährigen gelang im Anschluss ohne die Beute die Flucht. In der Umhängetasche des mutmaßlichen Täters, die dieser während des Gerangels offensichtlich verloren hatte, konnten seine Ausweispapiere aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell