POL-OG: Offenburg - Bei Streit verletzt

Gernsbach (ots) - Zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin kam es am Samstagmittag auf der L564. Eine 20-jährige Zweiradfahrerin war hierbei gegen 12:40 Uhr auf der L564 aus Loffenau kommend in Fahrtrichtung Gernsbach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie aufgrund von Rollsplit am rechten Fahrbahnrand in einer Kurve, circa 400 Meter nach dem ...

