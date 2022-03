Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L564 - Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gernsbach (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin kam es am Samstagmittag auf der L564. Eine 20-jährige Zweiradfahrerin war hierbei gegen 12:40 Uhr auf der L564 aus Loffenau kommend in Fahrtrichtung Gernsbach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie aufgrund von Rollsplit am rechten Fahrbahnrand in einer Kurve, circa 400 Meter nach dem Ortsende Loffenau, alleinbeteiligt zu Fall. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Klinikum verbracht. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn von austretendem Öl gereinigt werden. Der Sachschaden an dem Motorrad wird von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf etwa von 1.000 Euro geschätzt.

/bk

