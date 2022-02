Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Bewaffneter Raubüberfall auf Sonnenstudio - Täter flüchtig

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Erftstadt-Liblar. Am Samstagabend (26. Februar) gegen 21.50 Uhr stürmten zwei maskierte Männer in das Sonnenstudio auf der Theodor-Heuss-Straße und bedrohten die 35-jährige Angestellte mit einer Pistole. Kurz vor Feierabend betraten die beiden dunkel gekleideten, maskierten Täter das Sonnenstudio und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Tageseinnahmen. Diese waren allerdings bereits abgeholt worden. Ohne Beute flüchteten die Männer über den Parkplatz gegenüber des Sonnenstudios. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Beide Täter können wie folgt beschrieben werden: schlank, südländischer Typ mit akzentfreiem Deutsch, 18-25 Jahre alt, 185-190 cm groß, schwarze Kleidung. Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 in Hürth 02233-52-0 in Verbindung zu setzen.(bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell