POL-REK: Betrogene Frau demoliert Auto des Ehemannes und flüchtet

Bergheim. In der Nacht zu Samstag (26.Februar) gegen 00.30 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Frau Im Wohnpark in Ahe mit ihrem Daimler Chrysler mehrfach gegen den vor ihr geparkten Mini fuhr. Der Aufprall war so stark, dass der Mini auf die angrenzende Grünfläche geschoben wurde. Den hinzugerufenen Polizisten teilten die Zeugen mit, die offensichtlich alkoholisierte Frau habe erklärt, dass der Mini ihrem Ehemann gehöre. Dieser habe sie betrogen. Aus diesem Grund sei sie gegen den PKW gefahren. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete die 36-jährige Bergheimerin mit ihrem Auto von der Unfallstelle. Eine eingeleitete Fahndung nach der Flüchtigen verlief negativ. Das Verkehrskommissariat in Hürth 02233-52-0 hat die Ermittlungen aufgenommen.(bme)

