POL-REK: 220225-3: Einbruch während kurzer Abwesenheit

Pulheim (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Einbrechern, die am Donnerstagabend (24. Februar) in Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr in ein Einfamilienreihenhaus in der Beethovenstraße in Pulheim eingebrochen und mit Schmuck und Bargeld geflüchtet sein sollen.

Der oder die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen durch den Garten auf das Grundstück und versuchten zunächst die Terrassentür aufzuhebeln. Als das nicht gelang, hebelten sie das Kellerfenster auf (Bild 1), kletterten ins Objekt und entwendeten diversen Goldschmuck und Bargeld (Bild 2). Anschließend öffneten sie die Terrassentür und flüchteten.

Die Ermittler hoffen auf die Mithilfe aus der unmittelbaren Nachbarschaft, beziehungsweise der Bevölkerung. Das zuständige Kommissariat ist telefonisch erreichbar unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Die Polizei rät, das Haus oder die Wohnung durch technische Sicherungen besser zu schützen. Die Fachberater für den Einbruchschutz sind für Interessierte erreichbar unter Telefon 02233 52-4817 (Herr Schmickler) oder 02233 52-4824 (Herr Carlier). Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/kriminalitaet-22. (bm)

