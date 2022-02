Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sachbeschädigungen an der alten Wasserverteilstation Germanswald - Polizei nimmt Hinweise entgegen (06.02.2022)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben an der alten und nicht mehr in Betrieb befindlichen Wasserverteilstation Germanswald, welche in der Verlängerung der Oberen Waldstraße am Krummbaumweg liegt, die Eingangstüre aufgebrochen und sämtliche Scheiben eingeschlagen. Die Sachbeschädigungen wurden am Sonntagmittag von einem Spaziergänger festgestellt und dürften die letzten Tage begangen worden sein. Hinweise zu den Sachbeschädigungen an der Wasserverteilstation nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

