Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Hoher Schaden wegen Vorfahrtsfehler (05.02.2022)

Singen (ots)

Auf rund 50.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Samstagmorgen gegen 6 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz passiert ist. Dort krachte ein 24-jähriger Audi-Coupé-Fahrer, der die Rielasinger Straße stadtauswärts fuhr, gegen einen Alfa-Romeo-SUV eines 41-Jährigen, der in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Bei dem heftigen Aufprall mitten auf der Kreuzung entstand an beiden Autos Totalschaden. Der Rettungsdienst kam vor Ort, stellte aber beim Audi-Fahrer nur leichte Prellungen fest. Der Fahrer im Alfa-Romeo blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell