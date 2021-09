Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbrüche in Kellerräume - Polizei erwartet Hinweise zu "besonderem" Diebesgut; Walsrode: Ladendieb schlägt Passanten

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.09.2021 Nr. 1

14.09 / Einbrüche in Kellerräume - Polizei erwartet Hinweise zu "besonderem" Diebesgut

Munster: Die Polizei bittet im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in Kellerräume um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Zeit zwischen Dienstag, 17.08.21 und Donnerstag, 19.09.21 kam es in Munster zu 18 solcher Taten. Betroffen waren Häuser an der Straße Muncloh, Am Hanloh sowie Auf dem Sülle. Insbesondere erwartet der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Munster Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes aus einer Tat an der Straße Auf dem Sülle: Die Täter erbeuteten neben zwölf Paketen Kaffee der Marke "Melitta", einem grauen Werkzeugkasten mit einer Stichsäge der Marke "Kress", einem pink-schwarzen Rucksack der Marke "Nike" oder "Adidas" auch zwei transparente Kunststoffkisten von Ikea(Breite circa 60 Zentimeter / Höhe circa 50 Zentimeter). Die Kisten waren gefüllt mit "Barbie-Spielzeug" sowie Spielzeug von Playmobil zum Thema "Prinzessin". Der Wert wird auf rund 200 bis 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

13.09 / Ladendieb schlägt Passanten

Walsrode: Ein Ladendieb schlug auf seiner Flucht aus dem Rewe-Markt an der Ebbinger Straße am Montagvormittag einem Passanten, der sich ihm in den Weg stellte, auf dem Parkplatz mit der Faust ins Gesicht. Anschließend konnte der Dieb gestellt. Er war vom Geschäftsführer des Marktes zuvor dabei entdeckt worden, als er im Laden Alkohol unter seiner Jacke versteckte. Das 28jährige Opfer wurde durch die Attacke leicht verletzt. Der 44jährige Täter gab die Tat gegenüber der Polizei zu. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

