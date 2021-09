Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Wahlplakate gestohlen; Buchholz: Jacke aus Fahrzeug gestohlen; Schneeheide: Dacharbeiten lösen Brand aus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.09.2021 Nr. 1

09.09 / Wahlplakate gestohlen

Bispingen: Am späten Donnerstagabend, gegen 23.35 Uhr wurden zwei 20jährige Heranwachsende in Bispingen von der Polizei überrascht, als sie Wahlplakate der AfD abnahmen. Da bei dem Diebstahl auch Plakate der CDU unbeabsichtigt herunterfielen, nahmen sie diese auch mit. Insgesamt handelte es sich um 14 Plakate der AfD und zwei der CDU. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Diebstahls ein.

08.09 / Jacke aus Fahrzeug gestohlen

Buchholz: Diebe öffneten auf bislang unbekannte Weise am Mittwoch, zwischen 12.30 und 13.00 Uhr einen Pkw, der auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Jacke, in der sich eine Brieftasche mit verschiedensten Karten und Ausweisen befand. Bargeld wurde nicht erlangt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

09.09 / Dacharbeiten lösen Brand aus

Schneeheide: Im Rahmen von Dacherneuerungsarbeiten durch Mitarbeiter einer Firma an einer hölzernen Scheune in Schneeheide kam es am Donnerstagmittag, gegen 13.10 Uhr zu einem Feuer, bei dem das Objekt niederbrannte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Dach bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus. Das etwa 15 mal 25 Meter große Gebäude diente unter anderem als Unterstellmöglichkeit für Anhänger, landwirtschaftliche Maschinen und einem Trecker. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

09.09 / Auf Parkplatz umhergeirrt - 1,34 Promille

Buchholz: Weil ein Autofahrer am Donnerstagabend über einen Zeitraum von etwa einer halben Stunde auffallend langsam über den Lkw-Parkplatz des Truck-Stopps in Buchholz fuhr, informierte ein Zeuge die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des 47jährigen Fahrzeugführers stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,34. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

10.09 / Rollerfahrer mit 2,14 Promille

Soltau: In der Nacht zu Freitag, gegen 02.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Celler Straße einen 35jährigen E-Roller-Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch und erreichte einen Wert von 2,14 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

10.09 / Polizei sucht nach Unfallflucht kleinen silberfarbenen SUV

Munster: Die Polizei in Munster sucht den Fahrer eines kleinen silberfarbenen SUV, der am Dienstag, 31.08.21, gegen 15.38 Uhr einen Unfall an der Wagnerstraße / Rehrhofer Weg verursachte und anschließend flüchtete. Der Unbekannte war an der Ampelkreuzung auf einen wegen Rotlichts verkehrsbedingt wartenden Pkw der Marke BMW aufgefahren. Als der Fahrer von der Fahrerin des geschädigten Fahrzeugs angesprochen wurde, fuhr er mit Vollgas in Richtung Kohlenbissener Grund davon. Beschreibung des Fahrers: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, osteuropäische Erscheinung, kurzer Bart, Trug Sonnenbrille und graues T-Shirt. Hinweise zum Flüchtenden bitte unter 05192/9600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell