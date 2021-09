Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Wahlplakate gestohlen; Heber: Motorradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.09.2021 Nr. 1

07.09 / Wahlplakate gestohlen

Wietzendorf: In der Zeit zwischen Freitag, 13.08.21 und Sonntag, 05.09.21 entwendeten Unbekannte vier Wahlplakate der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" im südlichen Teil Wietzendorfs sowie ein Plakat an der Hauptstraße/Einmündung Feldstraße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760.

06.09 / Motorradfahrer übersehen

Heber: Auf der B3, zwischen Heber und Barrl, kam es am Montagmittag, gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Beteiligten. Ein 70jähriger Fahrradfahrer war im Begriff die B 3 zu überqueren und übersah dabei einen 17jähriger Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer sowie die 15jährige Sozia des Bikers leicht verletzt wurden. Die Beteiligten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

