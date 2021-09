Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Rasenmäher gestohlen; Munster: Pkw-Scheibe eingeschlagen; Soltau: Bibel vom Altar gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.09.2021 Nr. 1

07.09 / Rasenmäher gestohlen

Schneverdingen: Am Dienstag, in der Zeit zwischen 09.00 und 12.00 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Schuppen an der Neuen Straße einen Rasenmäher der Marke Scheppach im Wert von etwa 140 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

07.09 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Munster: Unbekannte schlugen am Dienstag die Seitenscheibe an der Fahrerseite eines Pkw der Marke Hyundai ein, der am Meisenweg abgestellt war. Der Schaden beträgt rund 250 Euro.

09.09 / Bibel vom Altar gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 26.08.21 und Sonntag, 29.09.21 vom Altar der Johanniskirche eine Bibel im Wert von rund 50 Euro. Die Kirche ist täglich in der Zeit zwischen 09.00 und 16.00 Uhr für Besucher geöffnet. Hinweise zum Verbleib der Bibel nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

