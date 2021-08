Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Schwegenheim - Verkehrskontrollen

Germersheim/Schwegenheim (ots)

Gestern Abend nahmen Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim ins Visier. Im Zeitraum von 16-19 Uhr mussten elf Autofahrer ohne Gurt verwarnt werden. Drei weitere hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr und an neun Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. Bei der anschließenden Kontrolle in Schwegenheim waren insgesamt nochmal vier Autofahrer nicht angeschnallt.

