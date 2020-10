Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: BMW-Aufbrecher

ArnsbergArnsberg (ots)

Auf die Fahrzeugteile von mehreren BMWs hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Herdringen abgesehen. Der Polizei wurden vier Fälle gemeldet. An insgesamt vier BMWs schlugen die Täter eine Scheibe ein. Anschließend entwendeten sie Lenkräder, Airbags und Navigationsgeräte aus den Fahrzeugen. Die Tatorte befinden sich auf der Stumpfstraße, am Kletterpoth, auf der Maximilian-Kolbe-Straße und "An der Landstraße". Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

