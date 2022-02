Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220224-5: Container einer Coronateststation aufgebrochen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Testmaterial.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (23. Februar) in Bergheim-Zieverich den Container einer Coronateststation aufgebrochen. Mit entwendetem Testmaterial flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen dringend Zeugen.

Am Mittwochmorgen meldete ein Verantwortlicher (38) der an der Humboldtstraße gelegenen Teststelle bei der Polizei den Einbruch. Am Türrahmen des Containers fanden die hinzugerufenen Polizisten Hebelspuren. Die Beamten sicherten die Spuren am Einsatzort und nahmen eine Anzeige auf. Nach derzeitigem Sachstand fehlen mehr als 20 Testkits. Der Anzeigenerstatter gab an, die Tür am Vortag gegen 17.45 Uhr verschlossen zu haben. Den Diebstahl hatte er am Anzeigetag gegen 9 Uhr bemerkt.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell