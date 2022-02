Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220224-4: Alkoholisierter Fahrer von Kleintransporter verursacht Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Polizisten ordneten Blutprobe an und stellten Fahrzeugschlüssel sicher

Dank eines aufmerksamen Zeugen (22) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Mittwochabend (23. Februar) in Hürth-Efferen den alkoholisierten Fahrer (38) eines Kleintransporters gestellt. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, während seiner Fahrt mehrere Warnbarken berührt und dadurch beschädigt zu haben. Polizisten führten bei dem Verdächtigen einen Alkoholtest durch, der einen Wert von mehr als 1,7 Promille anzeigte. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Alkoholisierten die Weiterfahrt und stellten vorsorglich seinen Autoschlüssel sicher.

Gegen 22.15 Uhr meldete sich der 22-Jährige bei der Polizei und schilderte die auffällige Fahrt eines Kleintransporters der Marke Iveco. Der Fahrer solle in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sein und auf der Luxemburger Straße im Bereich einer Baustelle mehrere Warnbarken touchiert haben.

Die alarmierten Polizisten trafen den verdächtigen Fahrer noch auf der Luxemburger Straße in seinem Fahrzeug an. In dem Transporter lagen Schnapsflaschen. Der Iveco hatte zudem frische Beschädigungen, die die Polizisten ausmaßen und fotografierten.

Der Beschuldigte muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht verantworten. Zudem hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (he)

