Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220224-2: Unbekannte besprühten Hauswand und Rollladen einer Apotheke

Bergheim (Quadrath-Ichendorf) (ots)

Beamte des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Polizei Rhein-Erft-Kreis liegen zwei Anzeigen von Geschädigten vor, in denen Sachbeschädigungen angezeigt wurden. In einem Fall ist durch Unbekannte der geschlossene Rollladen einer Apotheke in der Priamosstraße in Bergheim (Quadrath-Ichendorf) und im anderen Fall die Hausfassade einer Arztpraxis ebenfalls in der Priamosstraße besprüht worden. Beide Schriftbilder deuten darauf hin, dass es sich um dieselben Täter handelt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (22. Februar) 19 Uhr und Mittwoch (23. Februar) 8.20 Uhr.

Ein Zeuge gab an, dass er gegen 2 Uhr drei Personen bemerkte, die die Graffitis angebracht haben sollen. Dabei soll es sich um eine weibliche Person mit schwarzen Haaren, einen jungen Mann sowie einen älteren Mann mit Glatze gehandelt haben.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter Telefon 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Graffitis werden in den genannten Fällen als Sachbeschädigung gewertet und entsprechend strafrechtlich verfolgt. Es drohen Geld- oder Freiheitsstrafen. Neben diesen Rechtsfolgen können auf die Täter erhebliche zivilrechtliche Forderungen beispielsweise durch aufwändige Reinigungsarbeiten zukommen. (bm)

