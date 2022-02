Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220223-4: Aktenzeichen XY sendet Raubdelikt aus dem Jahr 2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Redaktion des ZDF hat den Fall aufgenommen. Die Ermittler des Kriminalkommissariates 13 in Hürth hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hatte mit Pressemeldung "201221-2: Räuber war als Paketbote verkleidet" über ein Raubdelikt berichtet, das sich am 18. Dezember 2020 um 19.45 Uhr in einer Wohnung in Frechen in der Georgstraße zugetragen hat. Dabei sollen drei bislang unbekannte Männer ein Ehepaar ausgeraubt und Bargeld sowie Schmuck erbeutet haben.

Das ZDF wird in der Sendung "Aktenzeichen XY" am heutigen Mittwoch (23. Februar) um 20.15 Uhr über den Fall berichten.

Der Fall selbst trug sich am Abend des 18. Dezember zu: Ein vermeintlicher Paketbote klingelte gegen 19.45 Uhr an der Tür eines Ehepaars in der Georgstraße. Als die 52-jährige Bewohnerin öffnete, zog der Unbekannte eine Schusswaffe und drang mit einem Komplizen in die Wohnung ein. Die Täter bedrohten das Ehepaar und forderten den 53-jährigen Ehemann unter Einsatz eines Elektroschockers dazu auf, den Tresor zu öffnen. Zwischenzeitlich erschien ein dritter Täter in der Wohnung. Aus dem Tresor entwendeten die drei Räuber Bargeld und Schmuck in Höhe einer sechsstelligen Summe. Unter der Tatbeute befand sich auch eine seltene Armbanduhr (Bilder). Samt Beute flüchteten die Männer fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Täter mit der Waffe war laut Zeugenbeschreibung circa 180 Zentimeter groß, ungefähr 90 Kilogramm schwer und von kräftiger Statur. Er war schwarz gekleidet mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund. Der zweite Räuber war ebenfalls etwa 180 Zentimeter groß, allerdings schlanker als der erste Täter. Er war dunkel gekleidet. Der dritte Mann, der erst später ins Haus kam, war kleiner als die beiden anderen und trug helle Kleidung. Ein Gesuchter habe eine auffällige helle Maske mit dunklem Kreuz getragen.

Das Kriminalkommissariat 13 führt die Ermittlungen. Zeugen, die weitere Angaben zu den gesuchten Räubern machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell