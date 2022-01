Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rennradfahrer kollidiert mit geparktem Auto - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Ein 73-jähriger Rennradfahrer kollidierte am Freitag, 14.01.2022, gegen 15.15 Uhr, mit einem geparkten Auto. Der Rennradfahrer befuhr den Winzerweg und prallte wohl aus Unachtsamkeit ungebremst auf das Heck eines dort geparkten Autos. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Rennradfahrer in das UNI-Spital nach Basel. An dem hochwertigen Rennrad brach der Rahmen. De Sachschaden an dem Rennrad wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

