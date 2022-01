Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Altglas entsorgt - Handtasche aus Auto gestohlen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.01.2022, gegen 16.30 Uhr, hielt sich eine 78-jährige Frau an den Glascontainer in der Straße "Im Rebacker" auf um ihr Altglas zu entsorgen. Diese kurze Zeit nutzte ein Unbekannter aus und nahm die Handtasche der Frau mit, welche im unverschlossenen Auto auf der Rücksitzbank lag. In der schwarzen Handtasche mit blauen Griffen befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld, Identitätsdokumente und Bankkarten sowie ein Mobiltelefon. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell