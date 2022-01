Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Munzingen: Autofahrerin alleinbeteiligt überschlagen

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.01.22, gegen 21:50 Uhr, hatte eine junge Autofahrerin auf der K9864 von Oberrimsingen in Richtung Munzingen einen Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen überstanden. Die 20-Jährige kam auf Höhe des dortigen Golfplatzes mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen und schleuderte beim Gegenlenken quer über die Fahrbahn. Im Weiteren überschlug sie sich und kam neben der Fahrbahn, auf dem Dach liegend zum Stehen. Die junge Fahrerin konnte durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend durch den eingetroffenen Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik verbracht. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell