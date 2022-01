Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht nach Wendemanöver- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.01.2022, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Hugstetter Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall. Da die Durchfahrt in Richtung Friedrich-Ebert-Platz untersagt ist, wendete ein bislang unbekannter Autofahrer offensichtlich sein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 44. Hierbei fuhr er beim Rückwärtsfahren gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbenen, kantigen Geländewagen mit einem außen im Heckbereich angebrachten Ersatzrad handeln.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell