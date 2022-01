Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffällige Fahrweise gemeldet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Eine auffällig fahrende Autofahrerin ist am Freitag, 14.01.2022, gegen 17:45 Uhr, der Polizei in zwischen WT-Gurtweil und Ühlingen gemeldet worden. Zumindest ein Auto im Gegenverkehr hätte in der Rathausstraße auf den Bordstein ausweichen müssen. Die 67 Jahre alte Fahrerin konnte von einer Polizeistreife in Ühlingen kontrolliert werden. Anhaltspunkte auf die Beeinträchtigung ihrer Fahrtüchtigkeit ergaben sich nicht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Personen, die durch die Fahrweise gefährdet worden waren, sich zu melden.

