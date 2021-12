Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211213.6 Marne: Fahrzeug verursacht Schaden an Hauswand

Marne (ots)

Innerhalb der letzten Tage ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand in Marne geraten und hat diese dabei beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.

Im Zeitraum vom 4. Dezember 2021 bis zum 9. Dezember 2021 dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fahrzeug mit Größe eines Sprinters gegen eine Hauswand eines Wohnhauses in der Westerstraße gefahren sein. Dabei entstand an der Kunststoff-Wandverkleidung ein Schaden, der sich auf etwa 800 Euro belaufen dürfte. Der Unfallverursacher meldete sich bis jetzt nicht bei dem Hauseigentümer, so dass die Polizei nun nach Zeugen sucht. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 bei der Polizei in Marne melden.

Merle Neufeld

