Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in einer Wohnung in der Tunnelstraße

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 19:40 Uhr, wurde ein Brand in der Tunnelstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss des stark renovierungsbedürftigen und derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses Rauch nach außen dringt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Pirmasens, die mit fünf Einsatzfahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, gelöscht. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen über die Brandursache übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell