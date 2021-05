Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Einbrüche in der Alleestraße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 06:30 Uhr, in eine Döner-Gaststätte in der Alleestraße 21 ein. Die Hauseingangstür im Hinterhof war nicht abgeschlossen. Das verschlossene Türschloss zur Gaststätte im Erdgeschoß des Mehrfamilienhauses wurde entfernt. Im von außen einsehbaren Gastraum wurde der Zigarettenautomat in die Toilette geschoben. Ein Aufhebeln des Automaten scheiterte allerdings und die Täter verließen den Tatort ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Am Sonntag wurde im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr in den benachbarten "Afro-Shop" eingebrochen. Die Eingangstür wurde aufgehebelt, wobei diese leicht beschädigt wurde. Die Täter entwendeten hier circa 50 Euro in Münzen aus der Kasse. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

