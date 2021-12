Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211213.3 Brunsbüttel: Ungehörig...

Brunsbüttel (ots)

Zwar war der Schaden nur gering, den ein Unbekannter auf einem Friedhof in Brunsbüttel anrichtete, sein Verhalten allerdings war wenig respektvoll.

Gestern erschien eine Seniorin bei der Polizei, um mitzuteilen, dass ein Unbekannter an dem Grab ihres Mannes auf dem Friedhof in der Deichstraße einen Schaden in Höhe von etwa 20 Euro angerichtet hatte. Auf dem Grab des Verstorbenen befand sich ein elektrisches Grablicht, das am vergangenen Donnerstag noch in Ordnung war und am Sonntagmittag zerstört fernab der Grabstelle lag. Hinweise auf denjenigen, der die Totenruhe gestört hatte, konnte die 77-Jährige nicht geben. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

