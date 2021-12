Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211210.6 Heide: Diebstahl durch Einschleichen in Hauswirtschaftsraum

Heide (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlich sich ein unbekannter Täter in den unverschlossenen Hauswirtschaftsraum einer Doppelhaushälfte in der Nowogarder Straße. Hier entwendete er einen Rucksack, eine Spielekonsole und einen Controller. Der 30jährige Bewohner bemerkte den Verlust am frühen Donnerstagmorgen und rief umgehend die Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

