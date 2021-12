Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211210.4 Glückstadt: Ergänzung zu 211210.2

Glückstadt (ots)

Im Rahmen der Kontrolle zweier Elektroroller-Fahrer ordneten Beamte am Donnerstagnachmittag in Glückstadt die Entnahme einer Blutprobe bei einem der Verkehrsteilnehmer an, weil dieser unter Drogeneinfluss stand. Im Zuge der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass auch sein 31-jähriger Begleiter berauscht war. Auch er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen, nachdem ein Drogenvortest positiv auf THC verlief. Auch ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

