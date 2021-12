Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211210.1 Itzehoe: Positiver Drogentest bei Verkehrskontrolle

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen 20jährigen Norderstedter, der mit seinem Auto in der Itzehoer Innenstadt unterwegs war. Auf dem Tankstellengelände an der Lindenstraße endete die Fahrt mit der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Es folgte eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Führens eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel.

