POL-IZ: 211209.3 Wedel: Verletzter Mann aufgefunden - Zeugen gesucht!

Wedel (ots)

Bereits am Montagabend haben Anwohner in Wedel vor einer Sozialunterkunft eine männliche Person mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Der Betroffene kam in ein Hamburger Krankenhaus, die Itzehoer Mordkommission hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 20.00 Uhr entdeckten Zeugen den zunächst unbekannten und nicht ansprechbaren Mann im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses in der Straße Steinberg. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik, noch heute besteht für ihn Lebensgefahr. Im Zuge der Ermittlungen, die die Itzehoer Mordkommission von der Pinneberger Kriminalpolizei übernommen hat, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Geschädigten um einen 34-jährigen Bewohner der Unterkunft handelt. Er dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein, die näheren Umstände sind noch unklar.

Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren. Die Beamten suchen dringend nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und fragen, wem am Tattag ein gelb-schwarzer Kleintransporter aufgefallen ist, der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

