Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Taxifahrer verhindert Enkeltrick - Polizei Wismar sagt Danke

Wismar (ots)

Am 03. Juni 2021 folgte ein 79-jährige Taxifahrer der Einladung des Leiters der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel. Nach dem Motto "Polizei dankt aufmerksamen Bürgern" wurde Herr S. aus Boltenhagen stellvertretend für viele andere Menschen im Landkreis Nordwestmecklenburg ausgezeichnet.

"Es ist mir eine Freude, Menschen, die unseren Landkreis sicherer machen, für ihr Engagement zu danken. Diese besondere Würdigung soll zeigen, dass jede oder jeder einzelne durch persönlichen Einsatz dazu beitragen kann, Straftaten zu verhindern oder schneller aufzuklären."

Nur aufgrund der Aufmerksamkeit und seines beherzten Handelns verhinderte Herr S., dass ein 91-Jähriger mehrere tausend Euro an Enkeltrickbetrüger verloren hat.

Herr S. wurde hellhörig, als ihm sein 91-jähriger Fahrgast aus Boltenhagen die Geschichte von seinem vermeintlichen Enkel, der aufgrund eines kürzlich verursachten Verkehrsunfalles dringend mehrere tausend Euro benötigen würde, erzählte. "Bitte seien Sie mir nicht böse, aber ich rufe nun die Polizei.", entgegnete Herr S. daraufhin. Die Geschichte seines Fahrgastes kam ihm merkwürdig vor. Zu oft hat er in den Medien von ähnlichen Vorfällen gehört oder gelesen.

Als Auszeichnung für sein Handeln überreichte der Inspektionsleiter am Vormittag des 03. Juni ein kleines Wismarer Präsent. "Herr S. ist im Landkreis Nordwestmecklenburg glücklicherweise kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten verhinderten Mitarbeiterinnen von Geldinstituten sowie Taxifahrer bereits in mehreren Fällen derartige Delikte.", so Polizeidirektor Oertel.

Allein innerhalb der zurückliegenden Woche (31. Mai bis 04. Juni) sind im Bereich der Polizeiinspektion Wismar 14 ähnliche Anzeigen erstattet worden. In den meisten Fällen stellte sich der Anrufer als Polizist aus Wismar, Schwerin oder Grevesmühlen vor und gab an, dass ein naher Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun dringend Geld benötigen würde. In einem Fall gab sich der Anrufer auch als Anwalt aus. Die Angerufenen erkannten jeweils die betrügerische Absicht, so dass in keinem Fall ein finanzieller Schaden eintrat.

Aktuelle Informationen und Tipps zum Thema "Zivilcourage" erhalten Interessierte auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.aktion-tu-was.de/ und https://www.zivile-helden.de/

