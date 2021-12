Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211209.1 Wesseln: Und wieder ein gestohlenes Portemonnaie

Wesseln (ots)

Am Dienstag hat eine Rentnerin während des Einkaufens in einem Supermarkt in Wesseln ihre Geldbörse einbüßen müssen. Ein Dieb griff sich das gute Stück aus der nicht verschlossenen Tasche, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Straße Am Ruthenstrom auf. Währenddessen verwahrte sie ihr Geld in einer nicht verschlossenen Handtasche, die sie über den Arm trug. An der Kasse bemerkte die 81-Jährige, dass ihr Portemonnaie mitsamt 200 Euro weg war. Kurz zuvor ist der Dithmarscherin eine junge Frau aufgefallen, die sich ihr auffällig näherte - möglicherweise hat es sich bei ihr um die Diebin gehandelt.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

