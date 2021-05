Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Lamm von Weide gestohlen

Lathen (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde von einer Weide an der Mühlenstraße ein schwarzes Schaflamm entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen unter der Rufnummer (05933)924570 in Verbindung zu setzen.

