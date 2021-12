Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.11 Looft: Betrüger schlugen im Homeoffice zu

Looft (ots)

Dienstagvormittag riefen dubiose angebliche Microsoftmitarbeiter bei einer 41jährigen Loofterin im Homeoffice an. Man behauptete glaubhaft, der Computer sei gehackt worden und erläuterte die Vorgehensweise über die ID-Nummer, Firewall und Zertifikatnummer. Die Geschädigte wurde zur Installation einer HandyApp veranlasst, welcher einen direkten Zugriff auf den Computer zuließ. Insgesamt vier Personen telefonierten insgesamt zwei bis drei Stunden und buchten in dieser Zeit einen hohen vierstelligen Betrag vom Konto der Loofterin ab. Eine weitere Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages konnte durch die Bank storniert werden. Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang zur erhöhten Wachsamkeit gegenüber derartigen Anrufen auf. Erlauben Sie niemals fremden Anrufern einen Zugriff auf private Daten.

