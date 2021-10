Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211021-2: Unbekannter raubte Portemonnaie

Bergheim (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Am Mittwochabend (20. Oktober) hat ein Unbekannter an der Straße 'Zur Ville' in Bergheim-Oberaußem das Portemonnaie eines 32-Jährigen geraubt. Nach derzeitigem Sachstand war der Geschädigte auf der Bergheimer Straße in Richtung der Straße 'Zur Ville' unterwegs, als ihm gegen 23 Uhr zwei circa 25-jährige Männer begegnet sein sollen. Sie seien circa 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Einer der beiden habe einen Dreitagebart. Dieser habe den 32-Jährigen angesprochen und die Herausgabe seines Portemonnaies gefordert. Dann habe er den Geschädigten mehrfach mit der Faust geschlagen. Der 32-Jährige habe dann seine Geldbörse ausgehändigt. Der Täter und sein Begleiter seien daraufhin in Richtung Büsdorfer Straße weggelaufen. Rettungskräfte brachten den Geschädigten vorsorglich in ein Krankenhaus. Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zu den Identitäten des Räubers und seines Komplizen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell