Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211021-5: Mehrere geparkte Autos in Hürth gerammt und geflüchtet - Polizei Rhein-Erft-Kreis und Köln stellen Autofahrer in Köln-Porz

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Köln und des Rhein-Erft-Kreises

Nach mindestens vier Verkehrsunfällen mit geparkten Autos in Hürth am Mittwochmorgen (20. Oktober) gegen 6 Uhr haben Streifenteams aus dem Rhein-Erft-Kreis und aus Köln das Auto des Verursachers (51) an der Kreuzung Hauptstraße/Rathausstraße im Kölner Stadtteil Porz gestellt und den um sich tretenden Fahrer in Gewahrsam genommen. Der psychisch auffällige 51-Jährige hatte noch vergeblich versucht, sich den Weg frei zu rammen und dabei zwei Streifenwagen leicht beschädigt.

Ein Mann aus Hürth, dessen Auto der 51-Jährige angefahren hatte, war dem flüchtigen gelben Mitsubishi gefolgt und hatte der Polizei fortlaufend den Standort des Flüchtigen durch die Stadtteile Alstädten-Burbach, Hermülheim, Gleuel und Köln-Meschenich bis auf die A 4 in Richtung Rodenkirchener Brücke mitgeteilt. Mit Streifenwagen am Heck hatte der 51-HJährige die A4 an der Anschlussstelle Poll verlassen. (ph/de/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell