Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit hohem Sachschaden (16.02.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat am Dienstag ein Autofahrer auf der Einmündung der Schwenninger Straße zur Bundesstraße 27. Ein 38-jähriger VW Tiguan Fahrer bog unerlaubt von der Schwenninger Straße nach links auf die B 27 ab. Dabei stieß er mit einer 23-jährigen Seat Ibiza Fahrerin zusammen, die auf der vorfahrtberechtigten B 27 fuhr. Beide Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Den Schaden am Seat schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro. Sie musste die Bundesstraße für die Bergung der total beschädigten Autos kurzfristig sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell