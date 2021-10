Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211020-2: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer - Krankenhaus

Kerpen (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen dringend Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Buir wurde am Dienstagnachmittag (19. Oktober) gegen 16.15 Uhr ein Fahrradfahrer (73) bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 84-Jährigen schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut derzeitigem Sachstand fuhr die Fahrerin des Smart auf dem Hohlweg in Richtung Bahnstraße. In Höhe der Kreuzung des Hohlwegs und der Von-Arndt-Straße soll die 84-Jährige den Radfahrer überholt haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und dem Radfahrer. Der 73-Jährige verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Polizisten nahmen das Fahrrad des Schwerverletzten zwecks Eigentumssicherung mit zur Polizeiwache und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat Zeugen sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

