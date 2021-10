Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211019-4: Dreister Dieb lenkte Geschädigte ab - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Achtung Trickdiebstahl: Vorsicht vor vermeintlichen Helfern oder Hinweisgebern!

Am Montagnachmittag (18. Oktober) hat ein unbekannter Mann auf einem Parkplatz an der Karl-Göbels-Straße in Frechen Bargeld einer 40-jährigen Autofahrerin entwendet. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 28 Jahre alten Mann, der etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein und seine schwarzen Haare zu einer "Igel Frisur" gestylt haben soll. Nach Angaben der Zeugin trug der Mann einen hellblauen Blouson und sprach fließend Englisch.

Gegen 16 Uhr hatte die Frechenerin mehrere tausend Euro bei einer Bankfiliale in der Fußgängerzone abgehoben. Nachdem sie zurück am Parkplatz in ihr Auto gestiegen und bereits ein Stück nach vorne gefahren war, soll sie von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Der Unbekannte habe auf etwas an ihrem Auto gedeutet und solange gewartet bis sie ausstieg. Der Mann habe ihr etwas auf Englisch erklärt, da sie selbst aber an ihrem Fahrzeug keine Mängel erkennen konnte, sei sie zurück in ihren Wagen gestiegen. Als die Bestohlene davonfuhr, sah sie den vermeintlichen Hinweisgeber über die Sterngasse wegrennen. Wenige Sekunden später stellte sie fest, dass das Bargeld aus ihrer Handtasche fehlte.

Hinweise zu dem Diebstahl und der Identität des Mannes nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

