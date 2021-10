Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211019-3: Diebe versuchten Auto zu stehlen

Kerpen (ots)

Täter konnten Fahrzeug nicht starten

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend (18. Oktober) versucht ein Auto aus der Einfahrt eines Wohnhauses an der Elisabeth-von-Lemmen-Straße in Sindorf zu entwenden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nach Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Umfeld der Tatörtlichkeit beobachtet haben.

Um 22.36 Uhr hörte der 41-jährige Eigentümer eines Mazdas CX-3 Geräusche in der Einfahrt seines Wohnhauses. Als er sich die Aufzeichnungen seiner Videokamera ansah, bemerkte er zwei unbekannte Männer, die sein Fahrzeug geöffnet hatten. Einer der Täter durchsuchte das Handschuhfach des Mazdas und öffnete im Anschluss den Kofferraum. Augenscheinlich hatten die Verdächtigen auch versucht das Fahrzeug zu starten, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beide Männer sind etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Der erste Tatverdächtige trug eine graue Hose, einen weißen Kapuzenpullover, graue Turnschuhe, eine graue Kappe und einen dunklen Mundschutz. Der zweite Tatverdächtige war mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose, reflektierenden Turnschuhen und einem dunklen Mundschutz bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät beim Verwenden von Keyless-Go-Systemen die Schlüssel nicht im Hausflur zu deponieren oder in einer Box zu lagern, in der das Funksignal absorbiert wird. So kann das Funksignal nicht verstärkt werden und Sie erschweren Dieben Ihre Fahrzeuge gewaltfrei zu öffnen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell