POL-REK: 211019-2: Fahrzeugteile aus Geschäftsraum entwendet - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Die Täter stahlen Turbolader und Katalysatoren.

Unbekannte sind zwischen Samstagmittag (16. Oktober) 14 Uhr und Montagmorgen (18. Oktober) 7.30 Uhr in das Lager eines Autoverwerters an der Aachener Straße in Bergheim-Zieverich eingebrochen und haben Fahrzeugteile entwendet.

Da die Tatbegehung nach Einschätzung der Ermittler mit einem hohen Zeitaufwand und Lärm verbunden war, erhoffen sich die Kriminalbeamten die Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Kriminalkommissariat 21 nimmt alle Hinweise zum Einbruch oder möglichen Tätern unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand beschädigten die Unbekannten zunächst eine Mauer, die sich auf dem Geschäftsgelände befindet. Durch das entstandene Loch seien sie in den Lagerraum gelangt und haben die dort aufbewahrten Fahrzeugteile entwendet. (sc)

