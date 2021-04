Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Transporter

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde eine 57-jährige Dame bei einem Unfall am Samstagmittag in der Lokalbahnstraße in Ettlingen.

Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Lokalbahnstraße in Richtung Seehof als sie auf der abschüssigen Straße in einer Kurve in den Gegenverkehr gerät und dort mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, an ihrem Pedelec brach der Rahmen in der Mitte durch. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell