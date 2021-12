Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211208.8 Albersdorf: Taschendieb in Supermarkt unterwegs

Albersdorf (ots)

Dienstagmittag ist eine Dithmarscherin in Albersdorf in einem Supermarkt einem Taschendieb zum Opfer gefallen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.35 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Lidl in der Süderstraße auf. Während des Shoppens trug sie ihre Geldbörse in ihrer mit einem Reißverschluss gesicherten Handtasche. Im Bereich der Gefriertruhen bemerkte die Frau ein Wackeln ihrer Tasche, dachte sich dabei zunächst jedoch nichts. An der Kasse stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Möglicherweise schlug der Dieb bei den Kühltruhen zu - er erbeutete von der 63-Jährigen 50 Euro Bargeld.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell