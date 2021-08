Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Einbruch in Reifenlager eines Autohauses

Freinsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von 26.08.2021, 18:00 Uhr bis 27.08.2021, 06:30 Uhr in Freinsheim in der Gewerbestraße in das Reifenlager eines Autohauses ein. Durch die Täter wurde eine Alutür und eine Zwischentür aufgehebelt und beschädigt. Die Täter verließen die Örtlichkeit ohne etwas zu entwendeten. Der Schaden an den beiden Türen wird auf 4000 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

